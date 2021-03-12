Директор ФСИН: В тюрьмах проводят радиомониторинг по поиску телефонов

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что тюремное ведомство вместе с соответствующими спецслужбами начало проводить радиомониторинг, выявляя незаконные телефоны за решеткой.

"Во взаимодействии с подразделениями МВД России и ФСБ России в субъектах Российской Федерации для установления абонентских номеров, незаконно используемых на территории учреждений УИС, организовано проведение оперативно-технических мероприятий с применением специализированного оборудования радиомониторинга, - заявил он. - Всего проведено более 839 мероприятий, в ходе которых установлены 27 тысяч 261 абонентский номер".

Заявление прозвучало в ходе коллегии ФСИН. Директор ФСИН подчеркнул особую значимость проблемы пресечения противоправной деятельности обвиняемых, подозреваемых и осужденных с использованием средств мобильной связи.

"В первую очередь, речь идет о телефонных мошенничествах, - заявил Александр Калашников. - По итогам 2020 года сотрудниками ФСИН России были изъяты почти шестьдесят шесть тысяч мобильных устройств, что на двадцать процентов превышает показатель 2019 года".

Он напомнил, что глава государства недавно подписал закон об отключении сотовых номеров, которые используются подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

"Он позволит операторам связи блокировать абонентские номера по мотивированному обращению руководства ФСИН России либо начальника территориального органа ФСИН России, в ведении которого находится данное исправительное учреждение", - рассказал Александр Калашников.