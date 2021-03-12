Эксперт: Директор школы обязан проверять поставщиков детского питания

Директор образовательного учреждения обязан проверять компании, которые поставляют продукты питания в его школу. Об этом заявила в эфире радио "Комсомольская правда" председатель комиссии по контролю за организацией и качеством питания в образовательных организациях Москвы Наталья Анпеткова.

"Он должен проверить, во-первых, как работает это предприятие, посмотреть все документы контрольно-надзорных органов. За все отвечает руководитель, директор, вся ответственность лежит на нем", - подчеркнула эксперт.

Напомним, в Красноярске десятки детей отравились сырыми овощами в салате, пообедав в школьных столовых. Анпеткова отметила, что за детским питанием, видимо, отсутствовал должный контроль, все продукты должны проходить несколько степеней проверки.