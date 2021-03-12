Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа

Если птичий грипп начнет передаваться от человека к человеку, то на создание вакцины от него уйдет пять-шесть месяцев, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"У нас уже существует четко разработанный алгоритм, как эту вакцину в течение буквально пять-шесть месяцев довести до потребителя. Потому что вакцину от гриппа мы каждый год переделываем заново", - заявил Вознесенский РИА Новости.

Ученый отметил, что вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощенному сценарию, а штатно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вирус птичьего гриппа A(H5N8) может мутировать и начать передаваться от человека человеку. В феврале этот тип птичьего гриппа был выявлен у нескольких сотрудников птицефабрики на юге России.