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12 марта 2021 г.

Указ губернатора Ивановской области от 12 марта 2021 года № 35-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующее изменение:

подпункт 11.1 пункта 11 изложить в следующей редакции:

"11.1. Проведение на территории Ивановской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, на придомовых территориях, на площадках (детских, спортивных, игровых) на территориях микрорайонов и групп жилых домов.

Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, не распространяются на:

работу кинотеатров (кинозалов);

концерты, проводимые творческими коллективами государственных театров Ивановской области и филармонии Ивановской области (за исключением мероприятий сторонних организаций);

спектакли и цирковые представления, проводимые творческими коллективами государственных театров Ивановской области, филармонией и цирком Ивановской области, в том числе с участием сторонних организаций;

проведение матчей в рамках турниров профессиональных спортивных лиг и их молодежных составов (на объектах спорта закрытого типа - без присутствия зрителей, на объектах спорта открытого типа - в присутствии зрителей с заполняемостью трибун не более 30% от проектной мощности);

проведение физкультурных и спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня, включенных в календарный план Департамента спорта Ивановской области на 2021 год и календарные планы муниципальных образований Ивановской области (без присутствия зрителей).".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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