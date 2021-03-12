Jeep представил Wagoneer - конкурента Tahoe и Escalade

Марка Jeep провела премьеру нового семейства рамных внедорожников, которые по размерам и уровню роскоши превосходят Grand Cherokee L.

Обе модели - Wagoneer и Grand Wagoneer - созданы на раме Ram 1500, имеют одинаковые размеры и трёхрядный, восьмиместный салон в стандартной комплектации. Различия заключаются в декоре, уровне отделки салона, опциональном оснащении, силовых агрегатах и трансмиссии.

Что касается дизайна, то в компании называют его безвременным, культовым и олицетворяющим нынешнее представление американского премиума. В салоне присутствуют деревянные вставки - дань оригинальному Grand Wagoneer с обшивкой кузова этим же материалом.

У Wagoneer стандартная для автомобилей премиум-класса передняя панель с виртуальной "приборкой" 10.25 дюйма и мультимедиа с тачскрином 10.1 дюйма.

У Grand Wagoneer приборная панель больше - 12.3 дюйма, 12 дюймов достигает диагональ информационно-развлекательного комплекса Uconnect 5, через сенсорный экран регулируются установки климатической системы, дополнительный дисплей есть в торпедо со стороны переднего пассажира, также в подголовники передних сидений встроены планшеты для пассажиров второго ряда.

Фото: Пресс-служба Jeep.

В стандартном исполнении внедорожники имеют отделку кожей Nappa, для Grand Wagoneer доступен за доплату вариант из кожи Palermo. Система климат-контроля у Wagoneer работает на три зоны, у более богатой версии Grand - она четырёхзонная.

Отличается и количество регулировок водительского кресла - 24 против 12. В зависимости от комплектации и версии модели внедорожник оснащён проекционным дисплеем на лобовое стекло, адаптивной оптикой, адаптивным круиз-контролем, камерой наблюдения за задними рядами с инфракрасной подсветкой для тёмного времени суток, аудиосистемой McIntosh, разработанной специально для семейства Wagoneer.

Jeep Wagoneer оснащён 397-сильным V8 объёмом 5.7 литра с 48-вольтным стартер-генератором и 8-ступенчатым "автоматом". В стандартной комплектации привод осуществляется на заднюю ось, но опционально для внедорожника предложены три варианта системы 4х4: Quadra-Trac I (постоянный полный привод), Quadra-Trac с двухступенчатой "раздаткой" и электронной системой распределения крутящего момента между колёсами и самая "внедорожная" Quadra-Drive II с раздаточной коробкой и электронным дифференциалом повышенного трения. У Quadra-Trac II и Quadra-Drive II есть пять предустановленных режимов для бездорожья.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Также за доплату внедорожник можно оснастить пневматической подвеской Jeep Quadra Lift, увеличивающей клиренс до почти 257 мм (со стандартной подвеской - 210 мм).

Jeep Grand Wagoneer получил V8 объёмом 6.4 литра с отдачей 477 л.с. и тот же 8-ступенчатый "автомат", система полного привода по умолчанию - Quadra-Trac II. Пневмоподвеска также является частью стандартного оснащения.

Продажи внедорожников начнутся во второй половине 2021 года, цены уже объявлены: Jeep Wagoneer будет стоить 57 995 долларов (4,26 млн рублей), 86 995 долларов (6,6 млн рублей) назначили за Grand Wagoneer.

На американском рынке Jeep Wagoneer составит конкуренцию Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia, Grand Wagoneer станет соперником Cadillac Escalade , GMC Yukon Denali, Lincoln Navigator.