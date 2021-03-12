Как показал себя Samsung Galaxy S21 Ultra за два месяца эксплуатации

Большинство обзоров современных гаджетов пишутся авторами спустя всего лишь пару недель использования устройства. Безусловно, за это время можно изучить, как аппарат ведет себя в той или иной ситуаций, однако узнать, как ведет себя девайс на протяжении длительного времени можно лишь спустя пару месяцев активной эксплуатации. Я использовал Samsung Galaxy S21 Ultra в качестве основного аппарата c конца января и готов поделиться самыми полными впечатлениями от данного девайса.

Прежде всего, хочется отметить матовый корпус, который стал стандартом для устройств южнокорейского производителя начиная с Galaxy Note 20 Ultra. Он не собирает отпечатки пальцев, не выскальзывает из рук, его можно безбоязненно класть абсолютно на любую поверхность. В других смартфонах, где используется стекло, сзади остается множество отпечатков пальцев - на производительность это никак не влияет, но чисто эстетически выглядит не слишком красиво. Поэтому те, кто предпочитает использовать устройства без чехла, останутся довольны.

Но если вы все же хотите носить смартфон в чехле, то можно выбрать один из вариантов от Samsung - например, коричневый Leather Cover смотрится на гаджете очень красиво. Или есть вариант покупки чехла со встроенным стилусом, он добавит смартфону функциональности. Я использую стилус для подписания различных документов - это очень удобно, не нужно ничего печатать или пытаться изобразить настоящую подпись с помощью мышки в программе на компьютере.

В Galaxy S21 Ultra можно вставить сразу две SIM-карты - это понравится тем, кто использует рабочий и личный номера. Пользователю не нужно носить с собой два смартфона, и всегда есть возможность переключиться с одного номера на другой. А если вам понадобится третий номер, например во время заграничной командировки или отпуска, всегда есть возможность подключить электронный номер, eSIM, от любого сотового оператора, при этом не вынимания физические SIM-карты непосредственно из смартфона.

Выбирать объем памяти нужно исходя из ваших потребностей. Если вы не снимаете много видео, а лишь изредка фотографируете, то вполне хватит и 128 Гб. Если вы хотите снимать видео в разрешении 4К с качеством 60 кадров в секунду, то стоит рассмотреть вариант с 256 Гб. Объем в 512 Гб рассчитан, скорее, на максималистов, которые много снимают видео и часто фотографируют. Но для большинства такой формат памяти будет избыточным, поэтому при выборе смартфона я остановился на 256 Гб. При этом сейчас на смартфоне у меня занято 60 Гб с небольшим - сохранил все фотографии и видео начиная с 2011 года.

Камеры в Galaxy S21 Ultra достойны отдельной похвалы. Фотографии получаются очень четкими и яркими на любой из четырех объективов - будь то основной модуль на 108 Мп, "ультраширик" или два телефотообъектива, один из которых позволяет снимать в режиме трехкратного оптического зума, а другой - в десятикратного. В этом году модуль настроили так, что решили не приукрашивать окружающую вас действительность, а делать снимки более натуральными и естественными. Такой поход хоть и делает фотографии менее "цветастыми", но зато больше походит на реальность.

С производительностью и автономностью у S21 Ultra также полный порядок. Аппарат без проблем справляется с самыми тяжелыми приложениями и спокойно доживает до самого позднего вечера. Смартфон стойко показал себя и в суровых московских морозах нынешней зимой - он не выключался, не разряжался со скоростью света, как происходит у некоторых других аппаратов. Обычно я заряжаю S21 Ultra вечером в режиме беспроводной зарядки, к утру получая девайс со 100% запасом энергии. Но если по каким-то причинам вы не успели этого сделать, то есть опция быстрой зарядки - за полчаса гаджет получит до 50% энергии, и такого запаса хватит на несколько часов активного использования смартфона.

Интересным дополнением к Galaxy S21 Ultra является Smart Tag. Это устройство позволяет искать предметы, которые не имеют сотового модуля. Например, девайс можно положить в сумочку, надеть на домашнее животное, нацепить на ключи, или поместить в чемодан. Девайс будет отображать свое местоположение на карте за счет соединения с устройствами Galaxy вокруг. Его не надо заряжать, он работает от батарейки CR2032.