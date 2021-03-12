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12.03.2021 15:30
Рубрика: Digital

Как показал себя Samsung Galaxy S21 Ultra за два месяца эксплуатации

Текст: Иван Черноусов
Большинство обзоров современных гаджетов пишутся авторами спустя всего лишь пару недель использования устройства. Безусловно, за это время можно изучить, как аппарат ведет себя в той или иной ситуаций, однако узнать, как ведет себя девайс на протяжении длительного времени можно лишь спустя пару месяцев активной эксплуатации. Я использовал Samsung Galaxy S21 Ultra в качестве основного аппарата c конца января и готов поделиться самыми полными впечатлениями от данного девайса.

Прежде всего, хочется отметить матовый корпус, который стал стандартом для устройств южнокорейского производителя начиная с Galaxy Note 20 Ultra. Он не собирает отпечатки пальцев, не выскальзывает из рук, его можно безбоязненно класть абсолютно на любую поверхность. В других смартфонах, где используется стекло, сзади остается множество отпечатков пальцев - на производительность это никак не влияет, но чисто эстетически выглядит не слишком красиво. Поэтому те, кто предпочитает использовать устройства без чехла, останутся довольны.

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images for Samsung
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Но если вы все же хотите носить смартфон в чехле, то можно выбрать один из вариантов от Samsung - например, коричневый Leather Cover смотрится на гаджете очень красиво. Или есть вариант покупки чехла со встроенным стилусом, он добавит смартфону функциональности. Я использую стилус для подписания различных документов - это очень удобно, не нужно ничего печатать или пытаться изобразить настоящую подпись с помощью мышки в программе на компьютере.

В Galaxy S21 Ultra можно вставить сразу две SIM-карты - это понравится тем, кто использует рабочий и личный номера. Пользователю не нужно носить с собой два смартфона, и всегда есть возможность переключиться с одного номера на другой. А если вам понадобится третий номер, например во время заграничной командировки или отпуска, всегда есть возможность подключить электронный номер, eSIM, от любого сотового оператора, при этом не вынимания физические SIM-карты непосредственно из смартфона.

Выбирать объем памяти нужно исходя из ваших потребностей. Если вы не снимаете много видео, а лишь изредка фотографируете, то вполне хватит и 128 Гб. Если вы хотите снимать видео в разрешении 4К с качеством 60 кадров в секунду, то стоит рассмотреть вариант с 256 Гб. Объем в 512 Гб рассчитан, скорее, на максималистов, которые много снимают видео и часто фотографируют. Но для большинства такой формат памяти будет избыточным, поэтому при выборе смартфона я остановился на 256 Гб. При этом сейчас на смартфоне у меня занято 60 Гб с небольшим - сохранил все фотографии и видео начиная с 2011 года.

Фото: istock
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Камеры в Galaxy S21 Ultra достойны отдельной похвалы. Фотографии получаются очень четкими и яркими на любой из четырех объективов - будь то основной модуль на 108 Мп, "ультраширик" или два телефотообъектива, один из которых позволяет снимать в режиме трехкратного оптического зума, а другой - в десятикратного. В этом году модуль настроили так, что решили не приукрашивать окружающую вас действительность, а делать снимки более натуральными и естественными. Такой поход хоть и делает фотографии менее "цветастыми", но зато больше походит на реальность.

С производительностью и автономностью у S21 Ultra также полный порядок. Аппарат без проблем справляется с самыми тяжелыми приложениями и спокойно доживает до самого позднего вечера. Смартфон стойко показал себя и в суровых московских морозах нынешней зимой - он не выключался, не разряжался со скоростью света, как происходит у некоторых других аппаратов. Обычно я заряжаю S21 Ultra вечером в режиме беспроводной зарядки, к утру получая девайс со 100% запасом энергии. Но если по каким-то причинам вы не успели этого сделать, то есть опция быстрой зарядки - за полчаса гаджет получит до 50% энергии, и такого запаса хватит на несколько часов активного использования смартфона.

Интересным дополнением к Galaxy S21 Ultra является Smart Tag. Это устройство позволяет искать предметы, которые не имеют сотового модуля. Например, девайс можно положить в сумочку, надеть на домашнее животное, нацепить на ключи, или поместить в чемодан. Девайс будет отображать свое местоположение на карте за счет соединения с устройствами Galaxy вокруг. Его не надо заряжать, он работает от батарейки CR2032.

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