Китай призвал Украину к соблюдению законов при национализации "Мотор Сич"

В МИД Китая потребовали от властей Украины соблюдать законные интересы инвесторов, отреагировав на решение Киева национализировать предприятие "Мотор Сич".

"Китай требует, чтобы Украина в соответствии с законом защищала законные интересы китайских предприятий и инвесторов", - заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ПАО "Мотор Сич" будет в ближайшее время возвращено в собственность страны. По его словам, это произойдет "законным, конституционным способом". Тем, кто вкладывал средства в это предприятие, обещана компенсация.

Решение было принято на фоне претензий, которые предъявляют китайские инвесторы Украине. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между двумя странами от октября 1992 года. В декабре 2020 года они уже инициировали арбитраж на сумму в 3,6 миллиарда долларов.