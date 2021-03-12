На Украине заявили о намерении вернуть в госсобственность завод "Мотор Сич"

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение вернуть в госсобственность предприятие "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon. Об этом в четверг заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что "Мотор Сич" будет возвращен "законным и конституционным способом в ближайшее время".

Национализация "Мотор Сич", по мнению директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, нанесет "жесткий удар" по инвестклимату в стране и вызовет резкую реакцию со стороны Китая. Данный шаг создаст прецедент, который в будущем остановит любых других инвесторов, которые хотели бы участвовать в приватизации на Украине. По его словам, после этого ни одна страна "Украине никогда больше руку не подаст", цитирует РИА Новости.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что за Украиной закрепился образ ненадежного в плане инвестиций государства. Он отметил, что украинские чиновники всех "кидают". Из-за этого иностранцы не торопятся поддерживать экономику чужой страны. Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблема инвесторов в том, что их "обирают до нитки".