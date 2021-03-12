Минздрав Азербайджана одобрил применение "Спутника V"

Российский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник V" утвержден министерством здравоохранения Азербайджана для вакцинации населения.

"Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики утвердило для использования вакцину "Спутник V", произведенную в Российской Федерации" - говорится в официальном сообщении ведомства, которое цитирует ТАСС.

Таким образом, отечественная вакцина от коронавируса уже одобрена на территории более 50 стран с общим населением свыше 1,3 млрд человек. 11 марта препарат зарегистрировали также на территории Намибии. По числу одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в перечне препаратов от коронавируса, по которым началось применение.