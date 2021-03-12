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12.03.2021 09:38
Рубрика: Российский автопром

Найдена самая старая "шестерка". Ее отправили в Тольятти на реставрацию

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Roma Urraco на этот раз не смог похвастаться находкой "капуслы времени", но автомобиль, выгнанный из пыли гаражного кооператива, тоже достоин внимания. На данный момент, как утверждает блогер, это самый ранний образец ВАЗ-2106, который смог уцелеть до наших дней.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Найденная "шестёрка" была выпущена в 1976 году и имеет номер кузова "0000079", а номер для запчастей - "0000054". Если верить Roma Uracco, то именно номер для запчастей указывает на то, какой порядковый номер этого автомобиля был на конвейере.

У 54-го выпущенного ВАЗ-2106 был один владелец - учёный из города Королёв. Тем не менее, машина была перекрашена, заменены карбюратор и бензонасос, но всё-таки "шестёрка" представляет ценность: у неё сохранились характерная для ранних годов выпуска модели панель приборов и мотор ВАЗ-21031 (будущий 2106).

Автомобиль был отправлен на реставрацию в Тольятти, которой займётся клуб Lada History.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com
#Lada