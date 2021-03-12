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12.03.2021 08:02
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные на вторичном рынке автомобили

Текст: Юрий Зубко
Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости

Первую строчку в топе наиболее востребованных на вторичном авторынке иномарок по итогам января-февраля 2021 года занимает Ford Focus (об этом говорится в исследовании "Авито Авто", которое оказалось в распоряжении "РГ").

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Средняя цена автомобилей этой модели выросла по сравнению с концом прошлого года на 5,7% и составляет 307 000 рублей. Вторая позиция в рейтинге - у Hyundai Solaris со средней ценой 598 999 рублей (+6,0% за последние 2 месяца), а третью занимает Kia Rio со средней ценой 607 000 рублей (+4,8% за последние 2 месяца).

В рейтинге топ-10 пользующихся наибольшим спросом на вторичном авторынке иномарок заметны изменения. Так, например, Kia Rio в январе-феврале 2021 заняла третью строчку в рейтинге самых востребованных иномарок с пробегом в то время как еще в конце 2020 года эта модель находилась на четвертой позиции. Renault Logan за последние два месяца также поднялся в топе на одну строчку, оказавшись по итогам января-февраля 2021 года на пятом месте. Chevrolet Niva поднялась с седьмого места на девятое.

Toyota Camry за последние два месяца, напротив, опустилась с третьего места на четвертое. Также на одну строчку вниз в рейтинге наиболее востребованных иномарок с пробегом за январь-февраль 2021 года опустились Mercedes-Benz E-класса (шестое место), Daewoo Nexia (восьмое место) и Volkswagen Polo (девятое место).

Первое место в рейтинге наиболее востребованных на вторичном авторынке отечественных моделей по итогам января-февраля 2021 года занимает ВАЗ (Lada) Priora. Средняя стоимость этой модели по сравнению с концом 2020 года выросла на 6,2% и составляет 223 035 рублей.

На второй строчке - ВАЗ (Lada) 2114 Samara со средней ценой 117 000 рублей (+6,4% за последние 2 месяца), а третью позицию в топе занимает ВАЗ (Lada) Granta со средней ценой 343 024 рублей (+4,6% за последние два месяца).