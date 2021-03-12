Песков назвал тревожной ситуацию в Мьянме

Увеличивающееся число жертв в Мьянме вызывает беспокойство. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы об оценке происходящего в этой стране, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы оцениваем ситуацию как тревожную, мы обеспокоены поступающей оттуда информацией о растущем количестве жертв среди гражданского населения. Это вызывает нашу обеспокоенность", - заявил Песков.

"Мы внимательно следим за тем, что там происходит", - отметил пресс-секретарь президента.

На вопрос о возможном прекращении военно-технического сотрудничества с Мьянмой по примеру ряда других стран, Песков ответил: "Мы анализируем ситуацию".

Напомним, что 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот, с этого времени происходят массовые протесты, число жертв растет.