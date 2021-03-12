Песков подтвердил планы Путина лично выступить с Посланием

"Я пока не могу, к сожалению, рассказать вам, как этот механизм будет выглядеть и к чему готовиться", - подчеркнул Песков в ответ на вопрос, будут ли приглашены журналисты на мероприятие. "Потому что точной даты не определено и все будет зависеть от эпидемиологического режима на тот момент", - объяснил он.

"Мы пока готовим сценарий, при котором президент будет выступать лично перед участниками", - сообщил Песков.

Когда журналисты поинтересовались, "будет ли это Георгиевский зал, как обычно", пресс-секретарь главы государства сказал: "Нет, не обязательно".

На вопрос, значит ли это, что президент сделал вакцинацию, Песков сказал, что не может ответить. "Президент обещал сам сообщить, когда он привьется", - напомнил он.

На просьбу подтвердить, правда ли оглашение Послания намечено на 7-8 апреля, пресс-секретарь президента ответил: "Нет, не могу. Никаких дат пока не определено".