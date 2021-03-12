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12.03.2021 16:31
Рубрика: Культура

Певица Манижа станет героиней документального сериала

Текст: Сусанна Альперина
"Жизнь других" - новый документальный сериал режиссера Натальи Билан о представительницах этнических меньшинств, которые решили однажды приехать в Москву. Например, Манижа Сангин, дочь эмигрантки Наджибы из Душанбе, стала известной певицей и поедет от России на "Евровидение-2021".

Это всего лишь один документальный проект из заявленных сегодня кинокомпанией 1-2-3 Production, которой руководят продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. До сих пор эта кинокомпания была в своем роде пионером в создании художественных сериалов нового типа. "Эпидемия" и "Перевал Дятлова" - вот яркие примеры. Также за студией "значились" художественные фильмы - например, "Маша" Анастасии Пальчиковой или "Верность" Нигины Сайфуллаевой. И вот теперь решено повернуться в сторону документального контента. Студия анонсирует сразу девять проектов: два фильма и семь сериалов. Их разработкой занимается креативный продюсер Анна Гудкова, которая привлекла к работе над несколькими проектами режиссера, сценариста, продюсера, основательницу школы документального кино и театра Марину Разбежкину.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Почему Манижа достойна "Евровидения-2021"

Посмотрим на новинки подробнее. "Голубоглазый японец" - это полнометражный фильм о Викторе Старухине, уроженце Нижнего Тагила, который переехал в Японию и там стал суперзвездой бейсбола. Автор - Чавдар Георгиев, режиссер, писатель, продюсер, номинант на "Эмми", лауреат международных фестивалей Европы и США.

Сериал "Город и музыка" расскажет судьбах музыкантов, сонграйтеров, продюсеров из разных городов России и стран бывшего СССР: Ростов-на-Дону - Баста и "Каста"; Уфа; Санкт-Петербург и легендарный Ленинградский рок-клуб. Шоураннер - Игорь Садреев, креативный продюсер и сооснователь компании "Амурские волны". Автор - Борис Барабанов, известный российский музыкальный журналист.

"Мандарины" - сериал об обычных, казалось бы, фруктах с полки супермаркета, которые неожиданно становятся символом круговорота жизни и одновременно с этим метафорой бесконечной борьбы за эту самую жизнь. Автор - Зака Абдрахманова.

"Марсель" - сериал про 13-летнего мальчика родом из Киргизии и его друзей - 12-летнего таджика Мухамада и 11-летнего узбека Рустама. Их родители после развала СССР переехали в Петербург, оказавшись в чужой стране, которая пока так и не стала для них своей. Автор - Елена Мурганова, режиссер, которая работала в благотворительном фонде "Антон тут рядом".

"Невинно осужденные" - сериал-антология реальных криминальных историй о людях, приговоренных к тюрьме за преступления, которых они не совершали. Автор - Ринат Халиков.

"Сиротки" - сериал в жанре документального портрета современных российских сирот. Режиссер - Алексей Суховей.

"Шелковый путь" - сериал об исчезновении и упадке цирковой культуры. Его режиссер Дарья Слюсаренко кочует по всему миру и ищет загадочные следы уходящей в прошлое цивилизации. Предыдущий документальный фильм режиссера о цирке "Джой" вошел в программу фестиваля в Лейпциге и "Артдокфеста 2020".

"Пусть будет девочка" - полнометражный фильм о женщинах, названных традиционными казахскими именами, в которых зашифрованы надежды родителей на то, что у них родится сын, а не дочка. Главные героини фильма - современные женщины из Центральной Азии. Режиссер - Катерина Суворова, казахстанская документалистка, основательница студии "Тихий свет", лауреат приза за лучший документальный фильм Гетеборгского фестиваля 2014. Этот фильм планируется к выходу в марте 2022 года, сроки выхода других проектов к зрителю пока неизвестны.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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