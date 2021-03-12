Пользователи смогут "рисовать" дороги на картах Google

Google планирует добавить возможность отрисовки недостающих дорог в своих картах. Об этом сообщается в блоге компании.

Сейчас если пользователь попытается добавить отсутствующую дорогу, он может поставить "булавку" только там, где она должна быть и ввести название трассы, чтобы отправить информацию в Google. Новый инструмент должен значительно упростить не только добавление отсутствующих дорог, но и внесение исправлений. Например, изменение названия дороги или ее направления, в случае если она односторонняя, а карты говорят, что это не так.

"Добавляйте недостающие дороги, рисуя линии, быстро переименовывайте дороги, меняйте направление дороги, а также выравнивайте или удаляйте неправильные дороги. Вы даже можете сообщить нам, если дорога закрыта, указав даты, причины и направления. Чтобы убедиться, что предложения и правки верны, мы проверяем предоставленные дорожные обновления перед их публикацией", - говорится в сообщении.

В ближайшее время эта функция будет реализована в более чем в 80 странах, где люди уже могут сообщать о дорожных обновлениях на Google Maps.

В "Яндекс.Картах" уже давно существует аналогичная опция. Пользователи карт могут создавать и редактировать различные объекты: дороги, улицы, поселки, дома, организации, сады, реки, колодцы и прочее. После добавления объект проходит утверждение у специалистов сервиса и затем попадает непосредственно на карты.