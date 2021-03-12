Ярославского полицейского заподозрили в крышевании игорного бизнеса

В Ярославле сотрудника полиции заподозрили в получении взятки и передаче заинтересованным лицам информации о предстоящих проверках фактов незаконной игорной деятельности.

В причастности к преступлению подозревается сотрудник отдела полиции по Дзержинскому району Ярославля. В следственном управлении СК РФ по региону пояснили, что полицейскому вменяется получение денежных средств за информацию о будущих проверках, а также оказание общего покровительства владельцам подпольного игорного бизнеса, позволявшего им избегать уголовной ответственности.

СК Ярославской области возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Преступление выявили региональное УФСБ и оперативно-розыскная часть собственной безопасности областного УМВД. Подозреваемый задержан.

Руководство УМВД по Ярославской области назначило в связи с произошедшим служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, сообщили в ведомстве, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности.