"Почта России" установит постаматы в метро

В переходах станций московского метро появится 90 постаматов "Почты России". Компания победила в аукционе Московского метрополитена.

Развитие постаматной сети - один из приоритетных проектов "Почты России". Это позволит клиентам получать свои заказы в шаговой доступности от работы или дома, а также снизит нагрузку на почтовые отделения.

"Забрать посылку или заказ из интернет-магазина за считанные секунды - это тот сервис, который нужен нашим клиентам. Кому-то это удобно делать в отделении почты возле дома или работы, а кому-то проще по пути, в таких случаях постаматная сеть в метро будет лучшим выбором", - отметил замглавы "Почты России" Михаил Волков.

Места размещения выбирались особенно тщательно, чтобы жителям было легко и комфортно, рассказал первый замначальника Московского метрополитена Роман Латыпов.

По расчетам, до 90% получателей почтовых отправлений начнут использовать постаматы. Летом 2020 года в "Почте России" приняли решение расширить сеть постаматов, дополнив ее 5 тысячами устройств, приобретенных в лизинг. Поставщик - отечественная компания "Омник".