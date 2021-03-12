С 5 апреля в столице меняются правила платной парковки. Стоянка на самых загруженных улицах подорожает днем с нынешних 100-200 рублей до 380 рублей в час. Повышение тарифов коснется почти 200 участков, где поиск свободных мест оборачивается головной болью для водителей, потому что свободных мест для авто там практически не бывает. Кроме этого, на улицах города обустроят порядка 80 новых мест с табличкой "Только для резидентов" и места платной парковки.

"Стоимость парковки - это своеобразный регулятор для цен на автостоянки. Если платная парковка все время занята больше чем на 90% - значит, цену можно повысить, а если она пустует - плату можно снизить. Это важно для того, чтобы и местные жители, и водители, которые приезжают из других округов, могли найти свободные парковочные места, и улицы города загружались равномерно", - объяснили "РГ" апрельские нововведения в столичном дептрансе.

В центре столицы парковочный тариф изменится на 193 улицах. Это всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город, считают власти. К примеру, днем на улице Солянка, Покровском и Чистопрудном бульварах цена парковки начинается от 200 рублей в час, но отыскать там свободное место почти невозможно ни утром, ни днем. Новый тариф - 380 рублей в час - должен изменить ситуацию. По оценкам дептранса, появится примерно 15-20% свободных стоянок, что предотвратит блуждающий трафик, когда машины наматывают круги в поисках свободного места, создавая при этом дополнительные пробки. Поедут быстрее общественный транспорт и экстренные службы - особенно там, где нет выделенных полос, а для местных жителей будет больше свободных мест.

В центре столицы стоимость парковки изменится на 193 улицах. Это всего 10 процентов самых загруженных парковочных мест, но эффект почувствует весь город

Повышенный тариф будет действовать и на Яузском бульваре, в Хохловском и Хитровском переулках, где припарковаться сейчас везет лишь единицам. Час парковки днем здесь будет стоить не 100, а 380 рублей и не 80, а 200 рублей ночью. А вот на менее популярных у водителей участках улиц стоимость снизится. Например, на Дербеневской набережной, во 2-м и 4-м Самотечном переулках, где сейчас каждые 30 минут стоят 50 рублей, а час - 150 рублей, с апреля можно будет остановиться по единому почасовому тарифу - 60 рублей.

Часть парковок станет платной впервые. В Пресненском, Басманном, Савеловском, Аэропорт, Даниловском, Донском, Нагорном, Бутырском и других районах счетчик платной стоянки включится на улицах, где расположены торговые и офисные центры, парки и магазины, куда съезжаются москвичи со всего города. Часть мест будут доступны за деньги для всех водителей, а часть будут предназначаться только для владельцев парковочных разрешений. Кстати, сейчас в Москве больше 300 мест с табличкой "Только для резидентов", а до конца года их число планируется увеличить до 1000. Оформить разрешение можно онлайн на сайте mos.ru или лично в любом МФЦ. Бесплатное разрешение действует с 20.00 до 8.00, но за 3 тысячи рублей в год его можно сделать круглосуточным.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ангелина Зеленькова

Изменится с 5 апреля и стоимость эвакуации машин, припаркованных с нарушениями. Так, для транспортных средств категорий А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. она вырастет с 3520 до 4050 рублей, или на 13%. За эвакуацию транспорта категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 л.с., за исключением грузового, нарушителям придется заплатить не 5595 рублей, как сейчас, а 6450 рублей. Впрочем, водители смогут сэкономить, оплатив эвакуацию еще до получения машины (так поступают сейчас 85% водителей). При этом для них будет действовать дополнительная скидка в размере 25%.