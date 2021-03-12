"Стоимость парковки - это своеобразный регулятор для цен на автостоянки. Если платная парковка все время занята больше чем на 90% - значит, цену можно повысить, а если она пустует - плату можно снизить. Это важно для того, чтобы и местные жители, и водители, которые приезжают из других округов, могли найти свободные парковочные места, и улицы города загружались равномерно", - объяснили "РГ" апрельские нововведения в столичном дептрансе.
В центре столицы парковочный тариф изменится на 193 улицах. Это всего 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город, считают власти. К примеру, днем на улице Солянка, Покровском и Чистопрудном бульварах цена парковки начинается от 200 рублей в час, но отыскать там свободное место почти невозможно ни утром, ни днем. Новый тариф - 380 рублей в час - должен изменить ситуацию. По оценкам дептранса, появится примерно 15-20% свободных стоянок, что предотвратит блуждающий трафик, когда машины наматывают круги в поисках свободного места, создавая при этом дополнительные пробки. Поедут быстрее общественный транспорт и экстренные службы - особенно там, где нет выделенных полос, а для местных жителей будет больше свободных мест.
Повышенный тариф будет действовать и на Яузском бульваре, в Хохловском и Хитровском переулках, где припарковаться сейчас везет лишь единицам. Час парковки днем здесь будет стоить не 100, а 380 рублей и не 80, а 200 рублей ночью. А вот на менее популярных у водителей участках улиц стоимость снизится. Например, на Дербеневской набережной, во 2-м и 4-м Самотечном переулках, где сейчас каждые 30 минут стоят 50 рублей, а час - 150 рублей, с апреля можно будет остановиться по единому почасовому тарифу - 60 рублей.
Часть парковок станет платной впервые. В Пресненском, Басманном, Савеловском, Аэропорт, Даниловском, Донском, Нагорном, Бутырском и других районах счетчик платной стоянки включится на улицах, где расположены торговые и офисные центры, парки и магазины, куда съезжаются москвичи со всего города. Часть мест будут доступны за деньги для всех водителей, а часть будут предназначаться только для владельцев парковочных разрешений. Кстати, сейчас в Москве больше 300 мест с табличкой "Только для резидентов", а до конца года их число планируется увеличить до 1000. Оформить разрешение можно онлайн на сайте mos.ru или лично в любом МФЦ. Бесплатное разрешение действует с 20.00 до 8.00, но за 3 тысячи рублей в год его можно сделать круглосуточным.
Изменится с 5 апреля и стоимость эвакуации машин, припаркованных с нарушениями. Так, для транспортных средств категорий А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. она вырастет с 3520 до 4050 рублей, или на 13%. За эвакуацию транспорта категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 л.с., за исключением грузового, нарушителям придется заплатить не 5595 рублей, как сейчас, а 6450 рублей. Впрочем, водители смогут сэкономить, оплатив эвакуацию еще до получения машины (так поступают сейчас 85% водителей). При этом для них будет действовать дополнительная скидка в размере 25%.