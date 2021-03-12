В Подмосковье ГИБДД займется проверкой правильности перевозки детей

В Подмосковье с 15 марта маршруты патрулирования ГИБДД будут приближены к школам и другим детским организациям. Особое внимание инспекторы будут уделять правильной перевозке детей. Следить за тем, чтобы ребенок перевозился в детском кресле, в крайнем случае - пристегнутый штатными ремнями безопасности. С этой даты стартует очередной социальный раунд "Маленький пассажир - большая ответственность!".

Как рассказал заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Владимир Севостьянов, в прошлом году на дорогах области зарегистрировано 183 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в результате которых два ребенка погибли и 224 получили травмы различной степени тяжести. Перевозка 38 пострадавших юных пассажиров (17%) осуществлялась с нарушением правил. При этом в половине случаев водителями, перевозящими детей, были грубо нарушены правила дорожного движения, например выезд на полосу встречного движения, что и стало причиной ДТП.

Всего за прошлый год 43 тысячи водителей привлечены к ответственности за перевозку детей с нарушением требований правил.

Согласно правилам, перевозка детей до 7 лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка; от 7 до 11 лет включительно - на заднем сидении с использованием детских удерживающих устройств или штатных ремней безопасности, а на переднем сидении - только с использованием детских удерживающих устройств.

По словам Севостьянова, когда спрашиваешь водителя, почему он не посадил ребенка в детское кресло, обычно отвечают, что оно неудобное, что сложно пристегивать. "Иногда складывается впечатление, что взрослые считают, будто у ребенка, как и у кошки, девять жизней", - отметил полковник. Но это не так, а кресла на 70% увеличивают защищенность ребенка в автомобиле, штатные системы безопасности которого просто не рассчитаны на детей.

Поэтому, помимо исключительно полицейских мероприятий, будет проводиться и разъяснительная работа. Не даром кампания социальная.

Одним из популярных ответов на вопрос, почему ребенок не пристегнут, стал "нам ехать недалеко". Но, как показывает статистика, 40% ДТП происходят в первые 15 минут пути. То есть неважно, какое расстояние надо проехать, ребенок должен быть в кресле пристегнутым.

Еще довольно часто водители слишком верят в собственное водительское мастерство. Однако забывают при этом, что они не одни на дороге, и если не врезаются они, то это не отменяет вероятности, что врежутся в них.

Поэтому в рамках этой социальной кампании ГИБДД будет разъяснять важность использования детских удерживающих устройств при перевозках детей до 7 лет и до 12 и недопустимость совершения нарушений правил дорожного движения при перевозках детей.

Еще один момент, на который обратят внимание в ходе кампании, - качество кресел. При выборе данного товара необходимо убедиться в том, что он сертифицирован и прошел краш-тесты.

Родители при выборе автокресел зачастую слишком большое внимание уделяют внешнему виду - цвету, размеру, форме. При этом забывают главное - качество и надежность устройств, которые должны защищать детей в транспортном средстве.

Продукция, поступающая из разных стран, зачастую является некачественной: по итогам проверок детских автокресел российскими испытательными лабораториями более 90% продукции не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Причем характер несоответствий распространяется от инструкции до прочностных свойств. В ходе краш-тестов такие устройства не выдерживают нагрузки, ломаются.

Все это будет объясняться в рамках предстоящей кампании.