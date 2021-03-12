В Подмосковье ГИБДД займется проверкой правильности перевозки детей

Новости

В Подмосковье бетономешалка раздавила машины с пассажирами 16:05
Минздрав Азербайджана одобрил применение "Спутника V" 16:03
Договор о свободной торговле стал основой развития экономик стран СНГ 16:02
В Госдуме ответили на "стратегию" Киева по возврату Крыма 15:53
В Воронежской области отменили самоизоляцию для пенсионеров 15:50
Житель Чувашии получил условный срок за избиение сына 15:44
Захарова назвала "безумием" публикации в американских СМИ о Красной армии 15:31
В России продают новую "девятку" по цене Toyota Land Cruiser Prado 15:22
Телеканал "Пятница" запускает TikTok-шоу с Региной Тодоренко 14:53
Коронавирус в 2020 году выявили в России почти у 4 тысяч заключенных 14:53
Первое мультиучреждение ФСИН может появиться в ближайшем к Москве регионе 14:46
Директор ФСИН: Зарплата заключенных выросла на 11 процентов 14:42
На Украине истребитель сгорел после пьяного ДТП 14:42
Союзные парламентарии обсудят вопросы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 14:20
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Ближнем Востоке 14:16
В Петербурге телефонные мошенники обманули генерала МВД 14:15
Биржевая цена бензина АИ-92 побила рекорд мая 2018 года 14:12
Студентов учтут при оценке нуждаемости семьи для выплат на детей 14:01
В Пензе больница выплатит два миллиона рублей за смерть ребенка 13:50
У братьев Андреасян за долги отобрали фильм "Кома" 13:49
Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca 13:48
Определены даты проведения Восточного экономического форума 13:45
"Жена Дэдпула" Морена Баккарин родила "комиссару Гордону" ребенка 13:43
ФСИН возьмет на контроль склонных к телефонному мошенничеству заключенных 13:42
В Анапе потушили крупный пожар в многоэтажном доме 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 16:10
Рубрика: Авто

В Подмосковье ГИБДД займется проверкой правильности перевозки детей

Текст: Владимир Баршев
В Подмосковье с 15 марта маршруты патрулирования ГИБДД будут приближены к школам и другим детским организациям. Особое внимание инспекторы будут уделять правильной перевозке детей. Следить за тем, чтобы ребенок перевозился в детском кресле, в крайнем случае - пристегнутый штатными ремнями безопасности. С этой даты стартует очередной социальный раунд "Маленький пассажир - большая ответственность!".
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Как рассказал заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Владимир Севостьянов, в прошлом году на дорогах области зарегистрировано 183 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в результате которых два ребенка погибли и 224 получили травмы различной степени тяжести. Перевозка 38 пострадавших юных пассажиров (17%) осуществлялась с нарушением правил. При этом в половине случаев водителями, перевозящими детей, были грубо нарушены правила дорожного движения, например выезд на полосу встречного движения, что и стало причиной ДТП.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Зачем ребенку знать ПДД

Всего за прошлый год 43 тысячи водителей привлечены к ответственности за перевозку детей с нарушением требований правил.

Согласно правилам, перевозка детей до 7 лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка; от 7 до 11 лет включительно - на заднем сидении с использованием детских удерживающих устройств или штатных ремней безопасности, а на переднем сидении - только с использованием детских удерживающих устройств.

По словам Севостьянова, когда спрашиваешь водителя, почему он не посадил ребенка в детское кресло, обычно отвечают, что оно неудобное, что сложно пристегивать. "Иногда складывается впечатление, что взрослые считают, будто у ребенка, как и у кошки, девять жизней", - отметил полковник. Но это не так, а кресла на 70% увеличивают защищенность ребенка в автомобиле, штатные системы безопасности которого просто не рассчитаны на детей.

Поэтому, помимо исключительно полицейских мероприятий, будет проводиться и разъяснительная работа. Не даром кампания социальная.

Одним из популярных ответов на вопрос, почему ребенок не пристегнут, стал "нам ехать недалеко". Но, как показывает статистика, 40% ДТП происходят в первые 15 минут пути. То есть неважно, какое расстояние надо проехать, ребенок должен быть в кресле пристегнутым.

Еще довольно часто водители слишком верят в собственное водительское мастерство. Однако забывают при этом, что они не одни на дороге, и если не врезаются они, то это не отменяет вероятности, что врежутся в них.

Поэтому в рамках этой социальной кампании ГИБДД будет разъяснять важность использования детских удерживающих устройств при перевозках детей до 7 лет и до 12 и недопустимость совершения нарушений правил дорожного движения при перевозках детей.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
ГИБДД: Аварийность с участием детей остается острой проблемой для РФ

Еще один момент, на который обратят внимание в ходе кампании, - качество кресел. При выборе данного товара необходимо убедиться в том, что он сертифицирован и прошел краш-тесты.

Родители при выборе автокресел зачастую слишком большое внимание уделяют внешнему виду - цвету, размеру, форме. При этом забывают главное - качество и надежность устройств, которые должны защищать детей в транспортном средстве.

Продукция, поступающая из разных стран, зачастую является некачественной: по итогам проверок детских автокресел российскими испытательными лабораториями более 90% продукции не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Причем характер несоответствий распространяется от инструкции до прочностных свойств. В ходе краш-тестов такие устройства не выдерживают нагрузки, ломаются.

Все это будет объясняться в рамках предстоящей кампании.

В регионах Авто ПДД Общество Семья и дети Правительство МВД ГИБДД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Times: В Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино