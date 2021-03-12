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12.03.2021 19:47
Рубрика: Власть

Власти Оренбурга насчитали в городе 10 тысяч бродячих собак

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В прошлом году Оренбургу были выделены средства на отлов всего 300 бродячих собак - в то время как общая численность собачьих стай на улицах города составляет порядка 10 000 животных. Для решения наболевшей проблемы в областном центре будет построен муниципальный приют. Об этом сообщила в пятницу администрация Оренбурга.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Как уже писала "РГ", безнадзорные собаки стали настоящим бичом города. После недавнего нападения бродячих псов на школьницу прокуратура области поставила вопрос о возбуждении уголовного дела против городских чиновников, ответственных за ситуацию в этой сфере. Всего же в 2020-2021 годах от оренбуржцев поступило более 750 жалоб на засилье собачьих стай и их агрессивное поведение. В минувшем году медучреждения зафиксировали более 250 случаев укусов горожан уличными псами.

В горадминистрации пояснили, что в соответствии с новым законом "Об ответственном обращении с животными", вступившим в силу в 2020-м, система отлова безнадзорных собак изменилась. Если прежде животные помещались в пункт временного содержания, а в дальнейшем выпускались в места обитания, то теперь лохматых "бродяжек" держат на карантине, вакцинируют, ставят им ушную бирку или чип, стерилизуют, а спустя 28 дней выпускают под видеофиксацию. Финансируются все это из бюджета области.

- В 2020 году на проведение работ по отлову бездомных собак Оренбургу было выделено 2 259 000 рублей. Этих денег достаточно на отлов всего лишь 300 особей. Сейчас, по нашим подсчетам, на территории Оренбурга живут около 10 000 собак, которые находятся в бесконтрольном состоянии и представляют опасность для населения, - отметила заместитель мэра по вопросам ЖКХ и транспорта Татьяна Малышева. - Главой города принято решение о строительстве муниципального приюта вместимостью 500 голов. Сейчас мы изыскиваем денежные средства, потому что субвенции из областного бюджета на строительства приюта нам не выделяются. Если не вмешаемся сейчас, эта проблема захлестнет нас и решить ее будет невозможно.

Фото: https://vk.com/bez_cenznn
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Возведение приюта обойдется в 30 миллионов рублей. Объект будет состоять из четырех зон. Для его размещения городские власти рассматривают два земельных участка - на улицах Тихой и Амурской. Реализовать проект планируется уже в этом году.

- Стабильная цифра безнадзорных собак в норме должна составлять около 3000 голов. Эти собаки не должны представлять угрозу для горожан, являясь естественной фауной города, - пояснила Малышева. - Этого можно достичь примерно за 7 лет, но денежные средства на отлов и содержание должны быть значительно выше. Мы обратились в министерство сельского хозяйства с просьбой поддержать проект.

В качестве примера успешного решения проблемы бездомных животных чиновница привела опыт Нижнего Новгорода, где численность уличных собак регулируется по схеме, прописанной в новом законе.

Дополнительно прорабатывается вопрос о заключении контракта на отлов небольшого числа животных с действующим частным приютом на улице Донгузской. Там планируется содержать особо агрессивных особей.

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