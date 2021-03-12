СК предъявил обвинения двум фигурантам дела о взятке алтайскому министру

Следственный комитет по Республике Алтай в пятницу объявил о предъявлении обвинения двум гражданам - самым главным фигурантам громкого уголовного дела о взятке алтайскому министру здравоохранения.

Обвинение предъявлено 28-летнему гражданину Казахстана и 32-летней жительнице Новосибирска. У них одна уголовная статья - "дача взятки должностному лицу лично, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". По ходатайству следователя суд отправил мужчину в СИЗО, а женщине избрана мера пресечения не связанная с изоляцией.

По версии СК, с июля 2020 по февраль 2021 года 28-летний гражданин Казахстана, фактически проживающий в Новосибирской области, и 32-летняя жительница Новосибирска, руководили двумя коммерческими организациями. Они, как сообщает следствие, "действуя группой лиц по предварительному сговору", в Горно-Алтайске передали министру здравоохранения Алтая и его помощнику частями взятку. Это были просто наличные деньги на общую сумму 13 миллионов рублей. Взятку дали за заключение прямых государственных контрактов с подконтрольными им юридическими лицами "на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения республики, обеспечение их последующего беспрепятственного принятия и своевременной оплаты".

В ведомстве подчеркивают, что 28-летний обвиняемый разработал сложную схему преступления, в том числе, путем регистрации подконтрольных организаций на подставных физических лиц, а также введения их в заблуждение для сокрытия всей аферы от правоохранителей.

Преступления выявлены и пресечены благодаря совместной работе следователей регионального следственного управления и сотрудников УФСБ России по Республике Алтай. В офисах коммерческих организаций в Новосибирске прошли обыски, допрашиваются свидетели.