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12.03.2021 11:55
Рубрика: Общество

В Омской области запустили первую солнечную электростанцию

Текст: Наталья Граф (Омск)
В Омской области начала работать солнечная электростанция мощностью 30 МВт - это первый объект возобновляемой энергетики в регионе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Электростанцию возвели на юге области в Нововаршавском районе, на 80 гектарах арендованной земли, непригодной к использованию в сельском хозяйстве.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Место строительства выбрано не случайно. Омск - один из самых солнечных городов в стране. Поэтому Прииртышье обладает высоким потенциалом использования природной энергии.

- Число солнечных дней в году по Омской области достигает 300 при совокупной продолжительности солнечной активности более 2220 часов за год, - сообщает системный оператор единой энергетической системы ОДУ Сибири. - Согласно данным Росгидромета, по этому показателю Омская область опережает даже такие курортные регионы, как Сочи и Кисловодск.

По оценке экспертов, приход солнечной радиации в регионе составляет 4-5 кВт-ч на квадратный метр в день. Это сопоставимо с югом Германии и севером Испании, где наиболее активно используют энергию Солнца. Высокий уровень инсоляции создает в Сибири практически идеальные условия для развития солнечной энергетики.

Вся вырабатываемая электроэнергия на Нововаршавской СЭС будет поступать в Единую энергосистему. Выдача мощности солнечной электростанции в летний период дает возможность пропорционально уменьшить величину загрузки тепловых электростанций. Кроме того, строительство альтернативных источников позволит избежать отключений электроэнергии в связи с природными катаклизмами.

Развитие "зеленых" технологий должно положительно отразиться и на экологии региона, жители которого часто жалуются на выбросы от местных ТЭЦ.

Фото: Евгения Смолянская
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Еще одно преимущество сетевых солнечных электростанций перед автономными - их относительно низкая стоимость. Инвестиции в проект составили порядка 3 миллиардов рублей. При этом сумма ежегодных налоговых отчислений при выходе СЭС на проектную мощность составит около 200 миллионов рублей.

По данным правительства в Омской области, в будущем на юге региона планируется построить еще восемь подобных объектов. Следующую солнечную электростанцию смонтируют в Русско-Полянском районе.

Интерес к созданию собственной солнечной генерации растет и у местных коммерческих предприятий. В прошлом году один из омских заводов запустил в эксплуатацию пилотную станцию, работающую на солнечных модулях.

В регионах Общество Экология Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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