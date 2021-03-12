Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
12.03.2021 17:01
Рубрика: Легковые авто

Южнокорейские автоконцерны пока не будут уходить из Калининграда

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости

Автопроизводители из Южной Кореи - концерны Hyundai и Kia - не высказали намерения перевести производство из Калининграда в Санкт-Петербург, где ими был приобретен завод GM. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров ООО "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов.

Фото: Пресс-служба АВТОТОР
Производство АВТОТОР наполовину увеличит выпуск автомобилей по полному циклу

- Когда покупался питерский завод, мы с южнокорейским партнером обсуждали это и задавали вопрос: когда вы купите этот завод, вам наши мощности не понадобятся? И получили ответ: в Kia не обсуждается вопрос снижения объема заказов для производства на "Автоторе" в связи с питерским заводом, - отметил Валерий Горбунов.

По его словам, на петербургском заводе Hyundai-Kia есть дефицит мощностей под выпускаемые модели и новые модели, которые должны быть поставлены на производство.

"Они могли бы производить больше и рынок просит больше, нет мощностей", - заключил Валерий Горбунов.

Ранее в СМИ в связи с этой покупкой озвучивались прогнозы, что южнокорейские производители переведут производство в Санкт-Петербург, снизив тем самым объемы выпуска иномарок в Калининграде.

Сейчас бренды Kia и Hyundai составляют значительный объем производства в Калининграде. По итогам 2020 года предприятие выпустило около 157 тысяч автомобилей. Падение производства из-за пандемии составило 27 процентов по сравнению с 2019 годом, когда с конвейера сошло 212 тысяч автомобилей.

#Hyundai #Kia