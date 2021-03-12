Южнокорейские автоконцерны пока не будут уходить из Калининграда

Автопроизводители из Южной Кореи - концерны Hyundai и Kia - не высказали намерения перевести производство из Калининграда в Санкт-Петербург, где ими был приобретен завод GM. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров ООО "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов.

- Когда покупался питерский завод, мы с южнокорейским партнером обсуждали это и задавали вопрос: когда вы купите этот завод, вам наши мощности не понадобятся? И получили ответ: в Kia не обсуждается вопрос снижения объема заказов для производства на "Автоторе" в связи с питерским заводом, - отметил Валерий Горбунов.

По его словам, на петербургском заводе Hyundai-Kia есть дефицит мощностей под выпускаемые модели и новые модели, которые должны быть поставлены на производство.

"Они могли бы производить больше и рынок просит больше, нет мощностей", - заключил Валерий Горбунов.

Ранее в СМИ в связи с этой покупкой озвучивались прогнозы, что южнокорейские производители переведут производство в Санкт-Петербург, снизив тем самым объемы выпуска иномарок в Калининграде.

Сейчас бренды Kia и Hyundai составляют значительный объем производства в Калининграде. По итогам 2020 года предприятие выпустило около 157 тысяч автомобилей. Падение производства из-за пандемии составило 27 процентов по сравнению с 2019 годом, когда с конвейера сошло 212 тысяч автомобилей.