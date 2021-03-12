Песков заявил о возможности очного участия Путина в ПМЭФ-2021

Президент России Владимир Путин может очно принять участие в некоторых мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 2-5 июня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, частично это будет очный формат, частично - онлайн. Но президент там будет, подтвердил Песков ТАСС.

Говоря о том, состоится ли на полях форума традиционная встреча Владимира Путина с бизнесом, пресс-секретарь отметил, что программа еще только готовится. Песков подчеркнул, что окончательное решение о формате участия президента будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Ответил представитель Кремля и на вопрос о возможности проведении Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2021 году. "Пока не принималось решение", - отметил Песков.