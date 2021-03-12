Cуд освободил по УДО экс-главу Карелии Андрея Нелидова

Новости

Давосский форум убрал имя княгини Ольги из списка выдающихся женщин 16:52
В Калмыкии завели дело после смерти постояльцев интерната от COVID-19 16:42
Песков: В графике Путина нет встречи "нормандской четверки" в апреле 16:39
Источник в Кремле предупредил о планах США по дискредитации "Спутника V" 16:38
"Россети Юг" выделили 16,7 млн рублей на ипотеку сотрудников 16:34
Власти Италии введут жесткий карантин на выходные в начале апреля 16:30
В Подмосковье бетономешалка раздавила машины с пассажирами 16:05
Минздрав Азербайджана утвердил применение вакцины "Спутник V" 16:03
Договор о свободной торговле стал основой развития экономик стран СНГ 16:02
В Госдуме ответили на "стратегию" Киева по возврату Крыма 15:53
В Воронежской области отменили самоизоляцию для пенсионеров 15:50
Житель Чувашии получил условный срок за избиение сына 15:44
Захарова назвала "безумием" публикации в американских СМИ о Красной армии 15:31
В России продают новую "девятку" по цене Toyota Land Cruiser Prado 15:22
Телеканал "Пятница" запускает TikTok-шоу с Региной Тодоренко 14:53
Коронавирус в 2020 году выявили в России почти у 4 тысяч заключенных 14:53
Первое мультиучреждение ФСИН может появиться в ближайшем к Москве регионе 14:46
Директор ФСИН: Зарплата заключенных выросла на 11 процентов 14:42
На Украине истребитель сгорел после пьяного ДТП 14:42
Союзные парламентарии обсудят вопросы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 14:20
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Ближнем Востоке 14:16
В Петербурге телефонные мошенники обманули генерала МВД 14:15
Биржевая цена бензина АИ-92 побила рекорд мая 2018 года 14:12
Студентов учтут при оценке нуждаемости семьи для выплат на детей 14:01
В Пензе больница выплатит два миллиона рублей за смерть ребенка 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 16:45
Рубрика: Происшествия

Cуд освободил по УДО экс-главу Карелии Андрея Нелидова

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости
Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

Медвежьегорский районный суд в пятницу принял решение об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы бывшего главы Карелии Андрея Нелидова. Сам осужденный присутствовал на заседании по видеосвязи, подтвердили "РГ" в суде.

Житель Чувашии получил условный срок за избиение сына

Напомним, что Андрея Нелидова, он возглавлял республику с 2010 по 2012 год, а к тому времени уже был директором музея-заповедника "Кижи", задержали в сентябре 2015-го. Его обвинили в получении взяток от предпринимателей за право торговать на острове Кижи. В марте 2018 года Нелидов получил восемь лет строгого режима и штраф в 27,5 миллиона рублей.

В колонии Андрей Нелидов уже отбыл две трети срока и поэтому обратился с заявлением об условно-досрочном освобождении. В исправительном учреждении против этого не возражали. Сейчас Андрей Нелидов отбывает срок в лечебно-исправительном учреждении в Медвежьегорске по причине болезни.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Борьба с коррупцией

Главное сегодня

В Азербайджане разрешили применение российской вакцины "Спутник V"
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег