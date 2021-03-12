Cуд освободил по УДО экс-главу Карелии Андрея Нелидова

Медвежьегорский районный суд в пятницу принял решение об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы бывшего главы Карелии Андрея Нелидова. Сам осужденный присутствовал на заседании по видеосвязи, подтвердили "РГ" в суде.

Напомним, что Андрея Нелидова, он возглавлял республику с 2010 по 2012 год, а к тому времени уже был директором музея-заповедника "Кижи", задержали в сентябре 2015-го. Его обвинили в получении взяток от предпринимателей за право торговать на острове Кижи. В марте 2018 года Нелидов получил восемь лет строгого режима и штраф в 27,5 миллиона рублей.

В колонии Андрей Нелидов уже отбыл две трети срока и поэтому обратился с заявлением об условно-досрочном освобождении. В исправительном учреждении против этого не возражали. Сейчас Андрей Нелидов отбывает срок в лечебно-исправительном учреждении в Медвежьегорске по причине болезни.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.