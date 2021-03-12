В Северодвинске арестовали мужчину, захватившего заложницу в МФО

Суд Северодвинска на два месяца отправил под арест 54-летнего мужчину, который накануне захватил в заложницы сотрудницу микрофинансовой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на СК по Архангельской области и НАО.

Напомним, сам мужчина пришел в офис МФО в состоянии алкогольного опьянения. В его руках был обрез охотничьего ружья. Мужчина заблокировал дверь, пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу МФО и потребовал от девушки сообщить о случившемся руководству.

Как таковых требований мужчина не выдвигал, но стало известно, что некоторое время назад он занял в МФО 8 тысяч рублей. Затем его долг увеличился до 20 тысяч, а когда дело передали коллекторам, то с него требовали уже 100 тысяч.

В региональном СК намерены дать правовую оценку в том числе и действиям коллекторов, если история мужчины найдет свое подтверждение.

Когда переговоры начались, мужчина отпустил заложницу. Девушка не пострадала. Северодвинцу предъявлено обвинение в захвате заложника с применением оружия.