На жителя Северодвинска завели дело за захват заложницы в МФО

СК по Архангельской области и НАО возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего северодвинца, который подозревается в вооруженном захвате в заложники сотрудницы микрофинансовой организации.

Как сообщил следком региона, примерно в 10.30 11 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в офис МФО на улице Ломоносова с обрезом охотничьего ружья. Подозреваемый заблокировал входную дверь, пристегнул 21-летнюю девушку наручниками к опоре и потребовал, чтобы она вызвала в офис руководство организации. Сотрудница успела нажать кнопку тревожной сигнализации.

Вскоре на место происшествия прибыли представители всех правоохранительных органов и МЧС. В ходе переговоров представитель Росгвардии смог убедить захватчика разрядить оружие. После этого его задержали и передали полиции сотрудники СОБРа.

Мужчина признал вину. По его словам, он взял в этой микрофинансовой организации кредит в размере восьми тысяч рублей. Вскоре долг вырос до 20 тысяч. МФО передала его обязательства коллекторскому агентству, которое потребовало с должника уже 100 тысяч рублей. Принуждая к расплате, коллекторы распространяли в интернете информацию, которая порочила заемщика и его близких, заявил фигурант. Не выдержав, он пришел в офис МФО с ружьем и потребовал вызвать ее директора. Мужчина рассчитывал, что тот поговорит с коллекторами, после чего они оставят его и семью в покое.

Следствие даст правовую оценку действиям коллекторов. Если показания должника подтвердятся, они также понесут ответственность.