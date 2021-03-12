Белорусские студенты приедут на строительный чемпионат в Сочи

"Приглашение белорусской стороне направил Центральный штаб Российских студенческих отрядов. Команда должна состоять из 12 участников", - рассказала командир Республиканского штаба студенческих отрядов (РШСО) Надежда Шаховская.

Международный чемпионат проводится с целью расширения экономической интеграции России и стран Евразийского экономического союза в сфере промышленного строительства. Учредителями профессионального конкурса выступили Министерство строительства и ЖКХ РФ и Госкорпорация "Росатом".

Как отмечают его организаторы, чемпионат станет международным центром демонстрации высокого уровня строительных компетенций и технологий, площадкой для обсуждения стратегически важных вопросов, механизмом гармонизации международных стандартов в области строительства.

В течение двух дней участники соревнований будут состязаться в 19 рабочих и инженерных специальностях. Запланирована деловая программа с участием топ-менеджеров крупнейших корпораций и государственного сектора, будет представлена масштабная выставочная площадка.

Бойцы белорусских и российских строительных отрядов будут соревноваться в 5 номинациях.

"Общекомандные номинации - монтаж технологических трубопроводов, охрана труда, общестроительные работы, индивидуальные - неразрушающие методы контроля, электросварщик ручной сварки. Все они объединены в мультикомандную номинацию "Лучшая площадка по сооружению". Это самая масштабная и зрелищная номинация чемпионата, в рамках которой происходит симуляция реального строительного процесса на площадке промышленного объекта. А это значит, что для номинаций будут созданы отдельные мини-строительные площадки", - рассказала Надежда Шаховская. По словам командира РШСО, будет также подготовлена обширная деловая программа, в рамках которой ребята смогут продемонстрировать свои наработки и обменяться опытом. Победителей ожидают ценные призы.