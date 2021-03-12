На Кубани режим повышенной готовности продлили до 29 марта

На Кубани режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции продлен до 29 марта. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Уточняется, что жители и гости в Краснодарском крае по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, на парковках, в лифтах и других общественных местах. Причем организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Также требуется соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

В регионе сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей, кроме исключительных случаев, а число участников деловых встреч по-прежнему ограничивается количеством в сто человек.

Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, а также пенсионерам старше 65 лет необходимо находиться на самоизоляции.

Напомним, ранее режим повышенной готовности был продлен до 14 марта. Всего на Кубани подтверждено 40 096 случаев заражения коронавирусом, из которых 34 922 выписаны с выздоровлением.