Причиной пожара в Анапе могла стать перепланировка квартиры под сауну

Анапская межрайонная прокуратура по факту пожара на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома по улице Лазурной в микрорайоне Алексеевском организовала проверку.

Установлено, что дом, в котором случился пожар, ввели в эксплуатацию в 2008 году в административном порядке, он не являлся самостроем и был газифицирован.

Со слов пострадавших, одной из причин пожара могла стать незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну, откуда и пошло возгорание.

В городе-курорте создан и проведен оперативный штаб. Глава Анапы Василий Швец принял решение о введении локального режима ЧС, а также выплате пострадавшим единовременно по 10 тысяч рублей. Сейчас погорельцы размещаются в гостинице.

В ходе проверки прокуратурой выясняются причины и условия, способствовавшие возгоранию, а также будет дана оценка оперативности работы спасательных и пожарных служб, прибывших на ликвидацию пожара. По предварительным данным, жертв нет.

Как ранее сообщала "РГ", пожар удалось локализовать на площади 3150 квадратных метров.