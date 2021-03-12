Ликвидации крупного пожара в Анапе помешал сильный ветер

Тушению пожара, вспыхнувшего сегодня рано утром на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома в Анапе, помешал сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Как ранее писала "РГ", пожар произошел по улице Лазурной в микрорайоне Алексеевском. Когда пожарные прибыли на место, охваченная огнем площадь составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Из-за угрозы распространения пламени был объявлен повышенный ранг пожара. Эвакуировано 300 жителей.

Как сообщает пресс-служба администрации Анапы, эвакуированных людей направляют во временные пункты размещения, где они могут согреться и выпить горячего чая. Подготовлена гостиница для расселения.

Напомним, ранее глава региона поручил помочь жителям горящей многоэтажки с временным размещением.

В 08.50 пожар удалось локализовать на площади 3 150 квадратных метров. Причины инцидента выясняются.