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12.03.2021 09:26
Рубрика: Происшествия

Ликвидации крупного пожара в Анапе помешал сильный ветер

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Анапы Фото: Пресс-служба администрации Анапы
Фото: Пресс-служба администрации Анапы

Тушению пожара, вспыхнувшего сегодня рано утром на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома в Анапе, помешал сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Пожар с тремя погибшими в кубанском хуторе мог начаться из-за сигареты

Как ранее писала "РГ", пожар произошел по улице Лазурной в микрорайоне Алексеевском. Когда пожарные прибыли на место, охваченная огнем площадь составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Из-за угрозы распространения пламени был объявлен повышенный ранг пожара. Эвакуировано 300 жителей.

Как сообщает пресс-служба администрации Анапы, эвакуированных людей направляют во временные пункты размещения, где они могут согреться и выпить горячего чая. Подготовлена гостиница для расселения.

Напомним, ранее глава региона поручил помочь жителям горящей многоэтажки с временным размещением.

В 08.50 пожар удалось локализовать на площади 3 150 квадратных метров. Причины инцидента выясняются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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