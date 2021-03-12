В Анапе жителям горящей многоэтажки помогут с временным размещением

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев из-за крупного пожара в Анапе, вспыхнувшего сегодня рано утром, поручил держать ситуацию на контроле мэру города Василию Швец и докладывать об обстановке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Создан оперативный штаб, - написал глава региона в своей Telegram-канале. - Обязательно поможем людям, которым это необходимо, с временным расселением".

Как ранее писала "РГ", пожар произошел на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома по улице Лазурной. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров. Эвакуировано 300 жителей.

В пресс-службе МЧС России по региону уточнили, что в готовность приведены три опорных пункта по тушению крупных пожаров спасательных отрядов Анапы, Геленджика и Славянска-на-Кубани. На место направлена испытательная пожарная лаборатория Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю для выявления очага возгорания и причин его возникновения.