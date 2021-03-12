РКН потребовал от Google снять ограничения с фильма "Крым. Путь на Родину"

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма "Крым. Путь на Родину" журналиста Андрея Кондрашова.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе контрольного ведомства, Роскомнадзор "направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи "Крым. Путь на Родину". Документальный фильм Андрея Кондрашова", а также проинформировать ведомство о причинах их введения".

По заявлению Роскомнадзора, фильм не содержит какой-либо запрещенной информации, а действия администрации Youtube называет неприемлемыми и указывает, что "видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".