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12.03.2021 17:15
Рубрика: Происшествия

В Анапе на жильца многоквартирного дома завели дело из-за пожара

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности против одного из жильцов горевшего многоквартирного дома в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

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Напомним, сегодня рано утром в восьмиэтажном жилом доме на пересечении улиц Спортивной и Лазурной произошел пожар, в результате которого выгорел мансардный этаж и уничтожено 23 квартиры.

Специалисты установили очаг возгорания, который располагался на восьмом этаже. Среди возможной причины возгорания следствие рассматривает неисправность электропроводки как результат самовольных действий жильца.

По данным следствия, 64-летний житель одной из квартир на седьмом этаже обустроил часть технического этажа под свои нужды, построив дополнительные помещения, в том числе сауну. Также он самостоятельно провел электричество и другие коммуникации. Причем соответствующих разрешений от контролирующих органов не было получено.

Назначены пожаротехническая и оценочные экспертизы, допрашивают свидетелей и пострадавших жильцов.

Сейчас следователи изымают интересующую документацию в администрации города и управляющей компании. Расследование уголовного дела продолжается.

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