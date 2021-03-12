В Анапе потушили крупный пожар в многоэтажном доме

В Анапе потушили пожар в восьмиэтажном жилом доме по улице Лазурной в микрорайоне Алексеевском, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кубани. В ведомстве уточнили площадь пожара - она составила 1,6 тысячи метров. Первоначально сообщалось, что огонь распространился на 3150 метров.

Напомним, сигнал о пожаре поступил сегодня в 4.19. Огонь вспыхнул на мансардном этаже. Со слов пострадавших, одной из причин пожара могла стать незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну.

По уточненной информации, выгорели 24 квартиры из 180. Информации о жертвах нет.

Как сообщает пресс-служба администрации Анапы, жителей разместили на базе двух анапских санаториев и отеля. Временный пункт размещения эвакуированных находится в ДК "Алексеевский" по улице Ленинградской, 75. Здесь же собирают информацию рабочие группы по учету пострадавших и их размещения. Там работают сотрудники миграционной службы по поводу восстановления документов, медики, психологи, специалисты правоохранительных органов, муниципальных и федеральных структур.

- Заместитель главы по соцвопросам должен знать каждого пострадавшего, - сказал первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. - Всем жителям нужно объяснить, когда и какие действия будут предприниматься, чтобы они как можно скорее смогли вернуться в свои квартиры. Ситуация на особом контроле губернатора. Сейчас нужно оперативно укрыть восьмой этаж, отрезать электрику от сгоревшей мансарды, приступить к подключению других этажей. Необходимо четко понять, как этот мансардный этаж был построен. Вызвать застройщика, проанализировать, как вводился дом.

СК по региону проводит проверку. Следователи проверят действия контролирующих органов во время эксплуатации жилого дома, в том числе направленные на проверку соблюдения правил пожарной безопасности. Кроме того, будет дана оценка действиям или бездействию управляющей компании, а также действиям жильцов в части перепланировки жилых помещений. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Пострадавшие от пожара могут обращаться: по вопросу временного размещения по телефону 8-918-986-66-69, по остальным вопросам по телефонам 8 (86133) 40-390 (круглосуточно), 8 (86133) 45-557 (управление гражданской обороны и защиты населения).