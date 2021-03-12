В Калмыкии завели дело после смерти постояльцев интерната от COVID-19

В Калмыкии после смерти от коронавирусной инфекции трех постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов возбуждено уголовное дел. Об этом сообщили в СУ СК РФ по республике.

Дело завели по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в интернате. По версии следствия, они вызвали массовое заболевание и повлекли гибель людей. С 8 по 23 января неустановленные лица из числа сотрудников дома-интерната, имея клинические признаки COVID-19, продолжили ходить на работу, став распространителями инфекции.

Как уточнили в пресс-службе СК, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Малодербетовском районе, где зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19, развернут инфекционный госпиталь. По данным ТАСС, у 41 подопечного и двух сотрудников выявлен положительный результат на коронавирус. Ранее сообщалось, что ухудшение ситуации с коронавирусом зафиксировано в трех домах-интернатах региона. За февраль - начало марта купировано две вспышки в Городовиковском и Целинном районах.