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Рубрика: В мире

В Крыму предрекли фиаско стратегии Украины относительно полуострова

План Киева по возвращению контроля над Крымом, озвученный ранее главой МИД Украины, ждет фиаско. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

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По его словам, такими действия Украина пытается привлечь внимание президента США Джо Байдена, но результат будет ожидаемый: очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной властью. Крым был, есть и всегда будет российским. "Это аксиома, которую понимают и в Киеве, и в Вашингтоне", - цитирует РИА Новости Чегринца.

В свою очередь депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление главы украинского МИД "бредом". По его мнению, это очередная попытка украинских властей отвлечь внимание своих граждан от проблем в стране.

Ранее сообщалось, что профильные комитеты Государственного совета Крыма подготовят обоснование исковых требований к Украине в связи с убытками полуострова от водной блокады. Поручение обосновать позицию Крыма в этом вопросе дал спикер парламента республики Владимир Константинов. При этом глава Госсовета отметил, что убытки от водной блокады дополнят общую сумму ущерба, понесенного Крымом от действий украинских властей и их пособников после марта 2014.

В регионах В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины

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