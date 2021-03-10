Крым предъявит Украине иск за ущерб от водной блокады

Профильные комитеты Государственного совета Крыма подготовят обоснование исковых требований к Украине в связи с убытками полуострова от водной блокады. Поручение обосновать позицию Крыма в этом вопросе дал спикер парламента республики Владимир Константинов.

При этом глава Госсовета отметил, что убытки от водной блокады дополнят общую сумму ущерба, понесенного Крымом от действий украинских властей и их пособников после марта 2014. Спикер также обозначил направления, по которым необходимо вести подсчет. По его мнению, в первую очередь следует учесть экологические последствия от перекрытия Северо-Крымского канала. Всесторонняя оценка развития природных процессов после этого события еще не проводилась.

Одним из негативных факторов обезвоживания полуострова стал выброс вредных веществ в атмосферу города Армянска, произошедший на химическом заводе компании "Титановые инвестиции" в сентябре 2018 года. Тогда пришлось в экстренном порядке эвакуировать всех детей и часть взрослого населения города.

- Эта экологическая катастрофа в Армянске стала возможной только из-за того, что объем воды в кислотонакопителе завода стал недостаточным, и ее поступление было прервано искусственным, бандитским способом, - сказал Владимир Константинов. - Это все тоже должно быть оценено.

Кроме того, отметил спикер, следует учесть колоссальный урон, нанесенный сельскому хозяйству полуострова. Фактически полностью была уничтожена целая отрасль растениеводства - выращивание риса. Последующая засуха нанесла убытки всем аграрным товаропроизводителям, и особенно хлеборобам. Усилиями украинских властей прекратила работу оросительная и ирригационные системы полуострова, созданные при Советском Союзе. По мнению Константинова, сумму ущерба следует дополнить 50 миллиардами рублей, выделенных из бюджета России на решение водных проблем полуострова.

Напомним, почти год назад в апреле 2020 года в Крыму была создана комиссия, которая занялась аудитом убытков разных отраслей народного хозяйства Крыма, его социальной сферы и экологии понесенных за шесть лет от действий украинской стороны. Согласно подсчетам комиссии ущерб составил не менее 2,5 триллиона рублей. Теперь, когда к ней добавится составляющая убытков от водной блокады, эта сумма может существенно увеличиться.