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15.09.2018 08:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Армянска в Крыму ввели режим ЧС из-за сброса химических веществ

В Армянске и близлежащих населенных пунктах Крыма ввели режим ЧС в связи с новым ухудшением экологической ситуации. Предельно допустимая концентрации хлористого водорода и сернистого ангидрида в атмосфере превышена более чем в пять раз. Это является критерием введения режима.

Как отметил глава администрации города Василий Телиженко, жители отреагировали на это решение нормально, и паники в городе нет. Режим ЧС необходим для возможности расходовать средства резервного фонда правительства региона на ликвидацию последствий сброса неизвестного вещества. Правительство Крыма из резервного фонда выделило 76 миллионов рублей.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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Сроки окончания режима ЧС определит штаб по ликвидации экологической проблемы в Армянске. Проведение дополнительных мероприятий не планируется. Рисков для здоровья и острых отравлений нет.

Напомним, в минувшее воскресенье завод "Крымский титан" остановлен после серии выбросов из кислотонакопителя. Власти приняли решение проложить десятикилометровый водовод для заливки водой пересохшего отстойника предприятия, который, по предварительной информации, является источником выбросов.

Власти Крыма рассматривают версию сброса химических веществ на севере полуострова со стороны Украины в качестве одной из возможных причин ухудшения экологической ситуации в Армянске.

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