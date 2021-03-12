В Ростове запустили установку для борьбы с рыбным запахом воды

"Ростовводоканал" запустил новую установку, которая должна нейтрализовать гнилостный "рыбный" запах, появившийся две недели назад в городском водопроводе. Дополнительные очистные сооружения будут работать на ﻿порошкообразном древесном активированном угле.

Технология уже успешно прошла обкатку в прошлом году. Саму установку должны были запустить чуть позже - никто не ожидал, что специфический запах появится уже в конце зимы. Поэтому пришлось ускорить ввод ее в эксплуатацию.

Как сообщала ранее "РГ", проблема специфического привкуса водопроводной воды в Ростове стала хронической. Главная причина - в изменении биологического состава мелеющей реки Дон. В воде растет объем летучих органических веществ, которые и придают воде неприятный болотистый запах. Кроме того, растет объем загрязняющих веществ в донных отложениях, увеличивается продолжительность и интенсивность сезонного "цветения" водных объектов.

- Сейчас важно нейтрализовать специфический запах, который вызывает неудобства у ростовчан, - прокомментировал ситуацию министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин. - Затем уже совместно с научным сообществом будем искать причины и пути решения ситуации. Нам предстоит целый комплекс мероприятий: от проведения полного анализа воды в реке Дон до создания системы управления стоками.