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12.03.2021 07:31
Рубрика: Экономика

В каких городах больше всего мечтающих о карьере чиновника

Текст: Татьяна Воробьева
Немалая доля наших соотечественников, как оказалось, хотели бы кардинально изменить жизнь - получить другую профессию и уйти на новое место работы. А именно - на госслужбу. Опрос сервиса SuperJob показал, что стать чиновником хотели бы 37 процентов респондентов, а 44 процента высказались против такой работы. "Мужчины мечтают о кресле чиновника чаще женщин: 40 и 34 процента, соответственно", - говорится в исследовании.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для анализа опросили пять тысяч человек, все старше 18 лет и без опыта работы на госслужбе.

Выяснилось, что среди жителей городов-миллионников карьера чиновника прельщает чаще всего респондентов из Краснодара (63 процента), Ростова-на-Дону (57 процентов) и Красноярска (56 процентов). В Воронеже и Самаре "за" смену деятельности высказались по 50 процентов опрошенных.

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В Екатеринбурге желающих стать чиновником и тех, кто этого делать не хотел бы, набралось примерно поровну: 46 и 41 процентов, соответственно. В Нижнем Новгороде и Челябинске мнения разделились пополам: в первом городе 44 процента респондентов мечтают сесть в кресло чиновника и столько же против этого, во втором - набралось по 38 процентов тех и этих.

Меньше всего карьера госслужащего привлекает жителей Омска (36 процентов), Уфы и Новосибирска (по 32 процента), Казани (26 процентов).

"Среди представителей распространенных профессий больше всего желающих трудиться на госслужбе - среди менеджеров по логистике (55 процентов), PR-специалистов (51) и кладовщиков (46). Реже всего работать в госструктурах хотят программисты (всего шесть процентов), сисадмины (13) и дизайнеры (18)", - подсчитали специалисты.

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