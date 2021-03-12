Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter

Роскомнадзор готов вести диалог с администрацией Twitter, но она на запросы и требования не реагирует, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева.

Глава ведомства Вадим Субботин заявил, что Роскомнадзор готов к последовательным действиям в отношении Twitter вплоть до полной блокировки сети, "если компания продолжит игнорировать законодательство РФ".

Соцсеть не выполнила требования ведомства по удалению 3,2 тысячи материалов с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков. 10 марта Роскомнадзор объявил о старте централизованного замедления трафика Twitter. Меры касаются только передачи фото- и видеоконтента. Сообщениями обмениваться по-прежнему можно.