Роскомнадзор допустил полную блокировку Twitter

Роскомнадзор может полностью заблокировать интернет-сервис Twitter, если в компании не выполнят требования об удалении запрещенного контента, сообщили в ведомстве. По сообщениям информационных агентств, ведомство уведомило об этом компанию Twitter, но администрация соцсети пока не вышла на связь.

"В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены", - говорится в сообщении ведомства.

С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории России с 10 марта 2021 года приняты меры по первичному замедлению скорости работы сервиса. Замедление реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, пояснили в Роскомнадзоре.

Причиной применения мер в отношении Twitter стало распространение через сеть информации суицидального, наркотического и порнографического характера.

После того, как было объявлено о замедлении скорости работы Twitter, появились сообщения пользователей о проблемах с доступом к ряду государственных сайтов. В Роскомнадзоре, Ростелекоме и Минцифры заявили, что причиной этих проблем стали "сбои в работе маршрутизаторов", используемых в сети ПАО "Ростелеком".