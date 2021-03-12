СМИ рассказали о попытке продавать "Волги" в США

Американское издание The Drive рассказало, как в 2000 году в Техасе, на юге США, открылся фирменный шоурум российского ОАО "ГАЗ". В РФ об этом проекте почти никто не знает, The Drive в своей публикации привела сканы статьи в техасской газете Fort Worth Star-Telegram, номер от 29 сентября 2000 года.

В шоуруме на постоянной основе работала выставка автомобилей ГАЗ, которая насчитывала шесть экспонатов - две "ГАЗели", два "Соболя" и две "Волги", одной из которых был демонстрационный образец перспективной на тот момент ГАЗ-3111. Гражданам США автомобили не продавали, поскольку у них не было сертификатов по правилам Штатов. Шоурум работал как флагманский автоцентр ГАЗа в Америке и принимал только дистрибьюторов бренда из стран Центральной и Южной Америки.

Автоцентр принадлежал компании East Motors, которая на 50% принадлежала ГАЗу, а вторые 50% были поделены в равных пропорциях между американскими фирмами ECTC и Hickman. East Motors намеревалась стать экспортером автомобилей ГАЗ на рынки Центральной и Латинской Америки. Автором идеи был техасский предприниматель Холт Хикман, чья фирма SCS/Frigette занималась поставками автомобильных кондиционеров. Хикман имел многолетние деловые отношения с ГАЗом и АвтоВАЗом - он поставлял им климатические системы на люксовые версии "Волги" и "Лады".

Из публикации следует, что машины ГАЗ East Motors отгружала партнерам по смешным ценам: классическая "Волга" стоила $5000, "Соболь" - $8000, "ГАЗель" - $10 000.

По состоянию на сентябрь 2000 года в Америку через порт в Балтиморе была отгружена первая партия газовской продукции, насчитывавшая 1000 автомобилей. Хикман был полон оптимизма и предполагал, что сможет продавать по 25 000 ГАЗов в год. Однако других партий не последовало. Одной из причин стали корпоративные перемены на ГАЗе - в конце 2000 года автогигант был поглощен структурами магната Олега Дерипаски.