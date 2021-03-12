Союзные парламентарии обсудят вопросы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

16 марта состоится заседание Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, об этом сообщили в пресс-службе ПС. К участию в его работе приглашены представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств здравоохранения и министерств финансов Беларуси и России, МЧС и Минприроды Беларуси и России.

Депутаты рассмотрят вопрос о результатах выполнения мероприятия Союзного государства "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" в 2020 году и о придании ему статуса ежегодно проводимого.

"Придание статуса ежегодного мероприятия Союзного государства гарантирует его ежегодное финансирование из союзного бюджета в необходимых объемах, а также освобождает государственных заказчиков от необходимости ежегодно обосновывать целесообразность проведения мероприятия", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, планируется рассмотреть проекта Концепции программы Союзного государства "Совершенствование подходов к аварийной готовности, аварийному реагированию и регулированию безопасности при использовании атомной энергии", а также результаты выполнения в 2020 году программы совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Также депутатам будет представлена информация о мероприятии Союзного государства по оказанию медицинских реабилитационных услуг детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф.