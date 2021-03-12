В Роскачестве рассказали о том, как действуют банковские "трояны"

Количество банковских "троянов" в 2020 году увеличилось на 100% по сравнению с 2019 годом, сообщает "Лаборатория Касперского". Еще больший прирост показали рекламные вирусы-adware, однако наиболее серьезную опасность для пользователей представляют как раз банковские "трояны". О том, как их распознать и как от них избавиться, рассказали специалисты Роскачества.

При запуске банковского приложения "троян" может выводить собственный интерфейс поверх настоящего и красть все данные для входа в мобильный банк. Кроме того, вирус перехватывает SMS с одноразовыми паролями. Таким образом, в сочетании с первой функцией, он может моментально "сам себе" разрешить перевод денег злоумышленнику.

Специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила цифровой гигиены:

- не скачивайте файлы из неизвестных источников (в том числе по ссылкам в мессенджере) и не устанавливайте приложения из неофициальных магазинов. Не устанавливайте приложения, если вас об этом просят по телефону (неважно, кем этот человек представляется);

- всегда обращайте внимание на разрешения, которые запрашивает устанавливаемое приложение. Банковским "троянам" нужны два разрешения: показ поверх всех окон и права доступа к SMS, поэтому стоит быть особенно осторожными с приложениями, которые такие права запрашивают;

- пользуйтесь приложением мобильного банка, а не мобильной или десктопной версией (в интернете много фишинговых страниц, имитирующих сайты банков). Если вам необходимо воспользоваться десктопной версией, вводите адрес в строке вручную, а не выбирайте результат из закладок браузера;

- не используйте общественный Wi-Fi для входа в мобильный банк и оплаты покупок. Пользуйтесь мобильным интернетом от оператора, либо платным VPN-сервисом, который зашифрует данные;

- обращайте внимание на сумму и реквизиты операции, которые содержатся в SMS от банка. Никому не сообщайте коды от SMS;

- установите на телефоне антивирус, регулярно его обновляйте и проводите проверку файлов на телефоне.