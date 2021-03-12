В Сербии ожидаемую информатаку на "Спутник V" назвали обреченной на провал

Информационная кампания против вакцины от коронавируса "Спутник V" обречена на провал. Такое мнение выразил министр по вопросам инновации и технологии Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

По его словам, которые приводит ТАСС, "Спутник V" - "это самая эффективная вакцина против коронавируса на свете", и те, кто нападает на нее, "действуют против здоровья и жизни людей". "Это кампания, которая на самом старте обречена на провал. Россия выйдет из этого еще более сильной", - выразил уверенность Попович.

Сербский министр отметил, что созданием этой вакцины Россия показала свою способность быстро реагировать на кризисы, что, естественно, вызвало негативную реакцию отдельных лоббистов. И их попытки провести информационную атаку на "Спутник V" не вызывают удивления.

Напомним, ранее в СМИ попала информация, что Вашингтон совместно со своими союзниками намерен развернуть масштабную информационную кампанию против "Спутника V" на фоне растущего спроса на российскую вакцину. Сообщалось, что атака будет направлена на страны, которые уже дали разрешение на применение препарата, чтобы напугать людей якобы существующей опасностью от его использования.