ВОЗ рекомендовала вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения добавила вакцину от коронавируса от компании Johnson & Johnson в список рекомендованных для экстренного использования. Как говорится в распространенном ВОЗ заявлении, решение было принято на основании одобрения, которое этому препарату дало Европейское агентство по лекарственным средствам.

Отмечается, что вакцина также включена в список препаратов для распространения в рамках механизма COVAX.

Разработка Johnson & Johnson стала первой рекомендованной однодозовой вакциной.

Как заявили в ВОЗ, во время клинических испытаний препарат показал свою эффективность для пожилых людей.