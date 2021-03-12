ВОЗ выступила против выдачи ковид-паспортов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует выдавать специальные паспорта для тех, кто прошел вакцинацию, чтобы их обладатели пользовались какими-либо привилегиями. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"ВОЗ не рекомендует паспорта (вакцинации), чтобы они давали какие-либо привилегии или позволяли путешествовать, - сказала Вуйнович. - Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет по ковиду".

По данным оперативного штаба, на 10 марта в России были сделаны 7 млн инъекций вакцины от коронавируса. Использование большинства препаратов требует двух инъекций одному человек для формирования надежного иммунитета.