Новости

Попова исключила заражение британским штаммом переболевших COVID-19 россиян 02:33
Высоту орбиты МКС скорректируют перед прибытием корабля "Союз МС-18" 02:23
Более 50 иностранных самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ 01:54
Попова: Данных о влиянии новых штаммов на усиление эпидпроцесса пока нет 01:23
Искать подкопы боевиков в Сирии поможет специальный георадар 00:45
Минстрой готовит законопроект о счетах эскроу на частные дома 00:13
Татьяна Москалькова: В пандемию усилилась дискриминация женщин 11.03.2021
Россия поделится своим опытом жилищного строительства 11.03.2021
Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА 11.03.2021
В РПЦ предостерегли духовенство от участия в митингах и политической борьбе 11.03.2021
Байден направил на стимулирование экономики США $1,9 трлн 11.03.2021
Легойда прокомментировал вопрос о замене погребения кремацией 11.03.2021
В Подмосковье мужчина устроил поножовщину у торгового центра 11.03.2021
Участницу международной преступной группы приговорили к 10 годам колонии 11.03.2021
Международная акция "Сад памяти" стартует через неделю 11.03.2021
Экспорт растительного масла могут ограничить в сентябре 11.03.2021
Решетников оценил риск санкций против госдолга России 11.03.2021
На аукционе Christie"s продали первое цифровое произведение искусства 11.03.2021
Сербия намерена наладить производство "Спутника V" 11.03.2021
"Спартак" обратился к президенту РФС из-за решения КДК 11.03.2021
ЦБ: Потери клиентов банков от кибермошенников выросли в полтора раза 11.03.2021
Еврокомиссия утвердила вакцину Johnson&Johnson от коронавируса 11.03.2021
На красной ветке московского метро произошел инцидент с пассажиром 11.03.2021
Организаторы попросили участников "Евровидения" от Беларуси заменить песню 11.03.2021
Главу генконсульства Польши в Гродно вышлют из Беларуси в течение 48 часов 11.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 02:23
Рубрика: Общество

Высоту орбиты МКС скорректируют перед прибытием корабля "Союз МС-18"

Высота орбиты Международной космической станции (МКС) будет увеличена перед прибытием нового экипажа в апреле. Об этом сообщил представитель пресс-службы "Роскосмоса", отметив, что корректировка будет произведена 12 марта.

Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос/РИА Новости
Экипаж МКС завершил ремонт модуля "Звезда"

"Коррекция орбиты необходима для формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", - цитирует РИА Новости сообщение. Двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к российскому сегменту МКС, будут включены в 22.09 мск. Они проработают 144 секунды, что позволит увеличить среднюю высоту орбиты станции на 450 метров - до 419,7 километра над поверхностью Земли.

Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланировано на девятое апреля. На орбиту отправятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пригласил представителей НАСА посетить в апреле Байконур во время пилотируемого пуска. Об этом он заявил во время телефонных переговоров с исполняющим обязанности администратора НАСА Стивеном Юрчиком.

Рогозин объяснил выбор американцев "Союза" для отправки на МКС
Общество Космос Правительство "Роскосмос"

Главное сегодня

Песков заявил о подготовке Послания президента в очном формате
В Кремле выразили обеспокоенность повышением напряженности в Донбассе
Италия, Норвегия и Дания приостановили использование вакцины AstraZeneca
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 50 странах
Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году