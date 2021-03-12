Высоту орбиты МКС скорректируют перед прибытием корабля "Союз МС-18"

Высота орбиты Международной космической станции (МКС) будет увеличена перед прибытием нового экипажа в апреле. Об этом сообщил представитель пресс-службы "Роскосмоса", отметив, что корректировка будет произведена 12 марта.

"Коррекция орбиты необходима для формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", - цитирует РИА Новости сообщение. Двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к российскому сегменту МКС, будут включены в 22.09 мск. Они проработают 144 секунды, что позволит увеличить среднюю высоту орбиты станции на 450 метров - до 419,7 километра над поверхностью Земли.

Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланировано на девятое апреля. На орбиту отправятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пригласил представителей НАСА посетить в апреле Байконур во время пилотируемого пуска. Об этом он заявил во время телефонных переговоров с исполняющим обязанности администратора НАСА Стивеном Юрчиком.